Тимошенко заявляет о попытке захвата здания «Надра Украины»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о попытке незаконного захвата здания НАК «Надра Украины» ее бывшим руководителем Эдуардом СТАВИЦКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на экстренном заседании Кабинета министров.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

2008 год НАК "Надра Украины" завершила с чистой прибылью 0,267 млн. грн., тогда как за 2007 год чистый убыток составил 24,004 млн. грн.

НАК «Надра Украины» завершила январь-июнь 2009 года с чистым убытком 17,808 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года чистая прибыль составляла 13,792 млн. грн.