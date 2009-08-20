Тимошенко требует срочной ревизии документов "Надра Украины"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила создать специальную группу во главе с министром окружающей природной среды Георгием ФИЛИПЧУКОМ для проведения ревизии документов НАК «Надра Украины» и проверки их достоверности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Ю.ТИМОШЕНКО сделала сегодня во время экстренного заседания правительства.

«Я прошу, срочно изучить ситуацию, – какие документы были подписаны, на каких документах были незаконно поставлены печати, потому что иногда даже за час пребывания преступника в таких государственных национальных компаниях создают бумаги, с которыми они потом ходят в суд и незаконно забирают государственную собственность», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства поручила включить в состав этой группы первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА, министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, а также представителей Главного контрольно-ревизионного управления.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает необходимым провести проверку печатей НАК «Надра Украины» на их достоверность.

«Безусловно, все документы, которые были незаконно подписаны (восстановленным в должности главы правления НАК «Надра Украины» Эдуардом СТАВИЦКИМ – УНИАН), необходимо отменить», - сказала глава правительства.

Отметим, сегодня на экстренном заседании Кабинета министров Ю.ТИМОШЕНКО заявила о попытке незаконного захвата здания НАК «Надра Украины» ее бывшим руководителем Эдуардом СТАВИЦКИМ.

Премьер-министр также заявила, что Кабинет министров в очередной раз обратится в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по фактам незаконного отчуждения госсобственности, в частности двух помещений НАК «Надра Украины» в центре Киева, а также правительственной резиденции «Межигорье».

«Когда у государства отнимают 19 стратегических лицензий по добыче нефти и газа, ключевую собственность НАК «Надра Украины», государственные здания, в которых были размещены офисы этой компании в центре города Киева, отнимаются безвозвратно по 140 гектаров земельные участки, то понятно, что Генеральная прокуратура должна на это реагировать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер поручила Министерству юстиции и Министерству охраны окружающей природной среды подготовить текст соответствующего обращения правительства в Генпрокуратуру.