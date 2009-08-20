Сахалинское месторождение передадут Нафтогазу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству юстиции и Министерству окружающей природной среды осуществить процедуру передачи Сахалинского месторождения природного газа (Краснокутский район Харьковской области) НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Ю.ТИМОШЕНКО сделала сегодня на экстренном заседании Кабинета министров.

«Необходимо сформировать политику Министерства экологии и природопользования в отношении Сахалинского месторождения – стратегического мощного месторождения природного газа, которое находится в Харьковской области, которое, в том числе, является целью этого рейдерского захвата (захвата НАК «Надра Украины» - УНИАН). Необходимо вернуть это месторождение НАК «Нафтогаз Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По мнению премьера, «Нафтогаз» способен обеспечить государственную добычу газа на этом месторождении.

«Необходимо сделать так, чтобы все процедуры были необратимыми, и чтобы никто из этих высоких должностных политиков-рейдеров не мог захватывать государственную собственность», - подчеркнула она.

Отметим, 11 июня Президент Украины Виктор Ющенко на встрече с министром охраны окружающей природной среды Украины Георгием ФИЛИПЧУКОМ, первым заместителем генерального прокуратура Татьяной КОРНЯКОВОЙ, председателем СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО и первым заместителем главы Секретариата Президента, представителем Президента в Кабинете Министров Александром ШЛАПАКОМ обратил внимание правоохранительных органов на нарушения в роботе НАК «Надра Украины».

Президент указал на то, что несовершенство законодательства по недропользованию сдерживает развитие геологической отрасли, создает предпосылки для нерационального использования недр и коррупции в этой сфере. Он напомнил, что неоднократно обращался к правительству с требованием обеспечить повышение эффективности государственного управления в области геологического изучения, использования и охраны недр.

Напомним, в марте украинско-польское совместное предприятие ЗАО «Девон» (г. Киев) заявило о попытке ряда чиновников НАК «Надра Украины» противоправным способом передать специальное разрешение (лицензию) на пользование недрами Сахалинского газоконденсатного месторождения (Краснокутский район, Харьковская обл.) частной фирме «Укрнефтебурение».

ЗАО «Девон» с 2000 года ведет геологическое изучение и опытно-промышленную эксплуатацию Сахалинского месторождения в рамках договора о совместной деятельности с ДП «Полтаванефтегазгеология» НАК «Надра Украины».

ЗАО «Девон» - совместное украинско-польское предприятие, создано в 2000 году. Компания является одним из разработчиков Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения (Краснокутский район, Харьковская обл.) в соответствии с договором о совместной инвестиционной и производственной деятельности, заключенном в 2000 году с ДП «Полтаванефтегазгеология» НАК «Надра Украины».

36,38% акций ЗАО «Девон» принадлежит компании Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG, Польша), 25,993% - ООО «Правнычий альянс» (г. Киев), 25,085% - Ferrous Trading LLC (Венгрия), 12,127% - НАК «Нафтогаз Украины».