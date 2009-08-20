Энергосистема столичного региона - на грани системной аварии

Энергоснабжение столицы Украины и Киевского региона находится в критическом состоянии и на грани системной аварии в электрических сетях с отключением города Киева и большей части Киевского региона. Об этом говорится в заявлении депутата Киевсовета от Блока Виталия Кличко, бывшего министра топлива и энергетики Украины Ивана ПЛАЧКОВА, переданном УНИАН.

“Могу ответственно заявить, что за всю историю существования Киевского энергоузла еще не было подобных режимов работы”, - говорит И.ПЛАЧКОВ. По его словам, “аварийное отключение энергоблоков Киевской ТЭЦ-6 и работа с минимальной мощностью ТЭЦ-5 означает не только прекращение горячего водоснабжения для свыше 2/3 потребителей Киева. Это также беспрецедентная угроза распада киевской энергосистемы, что может привести к непредсказуемым аварийным ситуациям в объединенной энергетической системе Украины, в которой, наряду с тепловыми и гидроэлектростанциями, функционируют 4 атомные электростанции”.

Как пример И.ПЛАЧКОВ привел аварию, которая произошла в 2005 году в РФ. Тогда в результате повреждения трансформатора на одной из подстанций «Мосэнерго» произошла системная авария с практически полным обесточиванием Москвы и части Московской области. Был нанесен многомиллиардный ущерб, в том числе были отключены больницы, школы детские сады, остановлен метрополитен, отключено водоснабжение и канализация, лифтовое хозяйство и пр.

По убеждению И.ПЛАЧКОВА, то, что происходит в Киеве, является очередным подтверждением деградации киевской городской власти, которая не способна координировать деятельность предприятий жизнеобеспечения города и собственными руками создает ситуации, угрожающие национальной безопасности Украины.

Экс-министр топлива и энергетики считает, что правительство Украины и другие центральные органы власти должны как можно скорее вмешаться в происходящее, и обеспечить надежную работу Киевского энергоузла и предприятий жизнеобеспечения города.

Как сообщал УНИАН, 17-18 августа «Киевэнерго» прекратила горячее водоснабжение потребителей Киева, которые обслуживаются ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, из-за ограничения снабжения газа НАК «Нафтогаз Украины». Было полностью прекращено горячее водоснабжение 4553 потребителям ТЭЦ-5 (3169 жилых домов, 139 лечебных учреждений, 118 детских садов, 115 школ, 1012 ведомств) и 3810 потребителям ТЭЦ-6 (2753 жилых домов, 69 лечебных учреждений, 205 детских садов, 158 школ, 625 ведомств).

19-20 августа после вмешательства премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО НАК «Нафтогаз Украины» возобновил газоснабжение ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 «Киевэнерго» и жители Киева опять начали получать горячую воду.

Однако, теперь объемы газа, полученные “Киевэнерго” от ДК “Газ Украины”, достаточны для возобновления горячего водоснабжения, но маловаты для возобновления генерации электроэнергии. “Таким образом, электроснабжение города остается под угрозой ненадежной работы”, - заявляет АК “Киевэнерго”.

Сегодня в Киеве работает только один 100-мегаваттный блок на ТЭЦ-5 с мощностью 65 Мвт при установленной электрической мощности 6 энергоблоков “Киевэнерго” 1200 Мвт.

В компании напомнили, что мазут как резервное топливо для ТЭЦ закончился 5 августа 2009 г. при предыдущих ограничениях газа. А во время отопительного периода ТЭЦ должны иметь 74 тыс. тонн резервного мазута.