Киевэнерго возобновило горячее водоснабжение в зоне ТЭЦ-6

АК “Киевэнерго” возобновила горячее водоснабжение потребителей в зоне обслуживания ТЭЦ-6. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АК "Киевэнерго".

Сообщается, что 19 августа “Киевтрансгаз” сообщил о выделении лимита газа на производство тепловой энергии в 24 тыс. куб. м в час и началось включение водонагревающих котлов на ТЭЦ-6.

“Сейчас объемов газа, полученных “Киевэнерго” от ДК “Газ Украины”, достаточно для возобновления горячего водоснабжения, но маловато для возобновления генерации электроэнергии. Таким образом, электроснабжение города остается под угрозой ненадежной работы”, - отмечается в сообщении.

Сегодня в Киеве работает только один блок 100-мегаваттный на ТЭЦ-5 с мощностью 65 Мвт при установленной электрической мощности 6 энергоблоков “Киевэнерго” 1200 Мвт.

В компании напомнили, что мазут как резервное топливо для ТЭЦ закончился 5 августа 2009 г. при предыдущих ограничениях газа. А во время отопительного периода ТЭЦ должны иметь 74 тыс. тонн резервного мазута.

Как сообщал УНИАН, 17-18 августа «Киевэнерго» прекратила горячее водоснабжение потребителей Киева, которые обслуживаются ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, из-за ограничения снабжения газом НАК «Нафтогаз Украины». Было полностью прекращено горячее водоснабжение 4553 потребителям ТЭЦ-5 (3169 жилых домов, 139 лечебных заведений, 118 детских садов, 115 школ, 1012 ведомств) и 3810 потребителям ТЭЦ-6 (2753 жилых домов, 69 лечебных заведений, 205 детских садов, 158 школ, 625 ведомств).

18 августа премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поручила НАК «Нафтогаз Украины» срочно возобновить газоснабжение ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 «Киевэнерго».

19 августа было возобновлено газоснабжение ТЭЦ-5.