Нафтогаз просит в 2010г. полностью компенсировать ценовые разницы

НАК «Нафтогаз Украины» просит Министерство топлива и энергетики предусмотреть в бюджетном запросе на 2010 год сумму компенсации разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации субъектам ведения хозяйства на производство тепловой энергии, которая потребляется населением, в полном объеме.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По расчетам НАК «Нафтогаз Украины», в 2010 году необходимая сумма компенсации, с учетом запланированного повышения цен на природный газ с 1 октября 2009 года, составит 11 млрд. 171 млн. 892,4 тыс. грн. (8 300 000 х (265 х 7,7) - 736,06 грн.), где: 8 млрд. 300 млн. куб. м – прогнозный объем реализации природного газа для предприятий ТКЭ в 2010 году; 265 - прогнозная середневзвешенная цена закупки газа в долл. США за тыс. куб. м; 7,7 грн. - прогнозный курс гривни к доллару; 736,06 грн. за тыс. куб. м - цена реализации природного газа для предприятий ТКЭ.

При этом, «Нафтогаз Украины» обращает внимание Минтопэнерго на то что, в случае, если запланированное с 1 октября 2009 года повышение цены реализации для предприятий ТКЭ не состоится, размер компенсации увеличится до 12 млрд. 355 млн. 591,77 тыс. грн.

Также собеседник агентства сообщил, что одним из источников дополнительных расходов специального фонда Государственного бюджета для финансирования разницы между ценами предлагается определить НДС при осуществлении таможенного оформления природного газа, ввезенного на территорию Украины, который будет оплачен НАК «Нафтогаз Украины» в январе 2010 года за прошлые периоды 2009 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.