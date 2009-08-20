Украина в 2010 году закупит 25 млрд. кубометров российского газа

В 2010 году Украина закупит 25 млрд. кубометров российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, выступая на собрании Всемирного конгресса украинцев.

«Мы радикально сокращаем потребление природного газа, замещаем его всем, чем возможно. Если в 2007-м мы брали 52 млрд. кубометров газа, в этом году берем 33 млрд. кубометров российского газа, а в следующем году мы возьмем 25 млрд. кубометров», - сказала премьер.

Она отметила, что в Украине практически по всем отраслям действуют программы по замещению использования газа другими источниками энергии.

Вместе с тем Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня Украина строит отношения с Россией на равных – «как равный с равным, как государство с государством и полноценные партнеры».

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочный контракт на поставку российского газа украинским потребителям с 2009 по 2019 год включительно.

В соответствии с контрактом, цена на газ на 2009 год рассчитывается по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена – 450 долл. за 1000 куб. м). Таким образом, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляла 360 долл. за 1000 куб. м. Цена изменяется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

Объем поставки газа в Украину в 2009 году, согласно контракту, должен составить 40 млрд. куб. м. При этом украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.