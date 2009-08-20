«Нафтогаз» и «Газпром» обсуждают сокращение закупок газа

На сегодняшний день руководство НАК «Нафтогаз Украины» обсуждает с руководством ОАО «Газпром» возможность сокращения объемов закупки российского газа в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Подходы к формированию объема газа, который нужен Украине (в 2010 году - УНИАН), обсуждаются на уровне руководителей «Нафтогаза» и «Газпрома»… Когда в этой дискуссии появятся первые признаки договоренности, я обязательно подключусь для окончательного подписания документов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос, есть ли уже какие-то окончательные договоренности о сокращении объемов закупки газа Украиной в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, сегодня, выступая на собрании Всемирного конгресса украинцев во Львове, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в 2010 году Украина закупит 25 млрд. кубометров российского газа.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочный контракт на поставку российского газа украинским потребителям с 2009 по 2019 год включительно.

Объем поставки газа в Украину в 2009 году, согласно контракту, должен составить 40 млрд. куб. м. При этом украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.