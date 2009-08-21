На NYMEХ нефть подорожала до 72,54 долл./барр.

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 20 августа, продемонстрировали разнонаправленную динамику.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,12 доллара - до 72,54 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, этот рост связан с данными об увеличении спроса на сырье в США, а также оптимизмом инвесторов относительно восстановления экономики страны.

В то же время, цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 1,26 доллара - до 73,33 доллара за баррель, передает Reuters.