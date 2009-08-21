Газпром получит долю в газохранилище Вergermeer /Нидерланды/

"Газпром" (GAZP) получит долю участия в новом крупнейшем газохранилище Европы Bergermeer /Нидерланды/, а также доступ к его мощностям в обмен на буферный газ. Как сообщает ИТАР-ТАСС, соответствующее соглашение подписало накануне дочернее предприятие российского холдинга - "Газпром экспорт" - с консорциумом, который осуществляет проект строительства хранилища.

В рамках соглашения, пояснили в пресс-службе "Газпром экспорта", "дочка" "Газпрома" обязуется поставить определенное количество буферного газа для закачки его в хранилище Bergermeer. Взамен "Газпром" получит "доступ к мощностям и долю участия в компании, являющейся техническим оператором объекта".

"Подписанное сегодня соглашение зависит от окончательного решения о капиталовложениях в проект со стороны каждого из членов консорциума и "Газпрома", которое должно быть принято всеми сторонами в ближайшие месяцы", - уточнили в компании.

"Газохранилище Bergermeer, благодаря своим техническим параметрам и географическому расположению, гарантирует стабильность наших поставок не только в целях исполнения наших действующих договоров, но также для реализации новых договоров о поставке газа по строящемуся газопроводу "Северный поток", - заявил глава "Газпром экспорта" Александр Медведев.

При условии, что будут получены все необходимые разрешения и будет принято окончательное инвестиционное решение по проекту, компания-оператор TAQA планирует начать строительство газохранилища в 2010 г., а коммерческую деятельность - в 2013 г. С этого момента третьи стороны получат доступ к большей части мощностей объекта.

Газохранилище Bergermeer значительно повысит надежность поставок энергоносителя голландским и европейским потребителям, поскольку в их распоряжении появится накопитель, способный удовлетворить годовой спрос на газ приблизительно 1,6 млн. домохозяйств. Запланированный полезный объем равен 4,1 млрд куб. м. Кроме того, проект позволит существенно повысить ликвидность на северо-западных европейских газовых рынках.

Буферный газ - это объемы природного газа, закачка и постоянное присутствие которых необходимы для нормального функционирования любого газохранилища. Обычно эти объемы оплачиваются стороной, осуществляющей эксплуатацию хранилища.