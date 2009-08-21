Шведский остров Готланд против строительства "Северного потока"

Администрация шведского острова Готланд отказалась поддержать строительство газопровода "Северный поток" (Северо-Европейский газопровод, Nord Stream), сообщает радиостанция "Контакт".

"Представители шведского острова обеспокоены тем, как реализация проекта повлияет на окружающую среду, а также заявляют, что это может задержать развитие возобновляемых источников энергии", - отмечает радиостанция.

Российские власти, со своей стороны, заверяют, что в проекте учтено все, чтобы минимизировать до предела риски воздействия прокладки труб на экологию морской среды. Для укладки труб планируется использовать корабль, способный осуществлять эти работы без якорной стоянки. С учетом настроения Швеции решено не возводить сервисную платформу вблизи острова Готланд, передает РИА "Новости".

Как сообщал УНИАН, Швеция продлила срок рассмотрения проектных документов Nord Stream ("Северный поток") до конца августа, сообщил представитель министерства охраны окружающей среды этой страны, передает Deutsche Welle.

В обосновании решения указывается, что Nord Stream вновь представил неполную документацию. В частности, сомнения чиновников вызывают вопросы обеспечения безопасности судоходства в связи с наличием в регионе оставшихся со времен Второй мировой войны морских мин.

Справка УНИАН. Газопровод Nord Stream ("Северный поток") должен соединить Россию и Евросоюз через акваторию Балтийского моря от Выборга до Грайфсвальда (Германия). Проект реализуют «Газпром» и немецкие компании E.ON и BASF.

Для строительства газопровода необходимо согласие пяти стран, через воды которых он пройдет - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против проекта выступает ряд стран Балтийского региона, в том числе Эстония и Литва, мотивируя это потенциальной угрозой для экологии.

Как ожидается, первая нитка Nord Stream мощностью 27 миллионов тонн газа в год будет построена к 2011 году, а вторая аналогичной мощности - к 2012 году.