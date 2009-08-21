Спасатели до субботы откачают воду из помещений Саяно-Шушенской ГЭС

Спасатели планируют в течение предстоящей ночи или в первой половине дня субботы завершить откачку воды из затопленных помещений Саяно-Шушенской ГЭС, где в понедельник произошла авария, сообщил в пятницу главный военный эксперт МЧС РФ Павел Плат.

"Планируем, что в течение сегодняшней ночи или завтра в первой половине дня мы выполним полностью эту задачу", - сказал он в эфире телеканала "Вести". По его словам, удалось откачать приблизительно половину воды, которая находится под полом машинного зала. "Мы освободили один этаж от воды, вышли на отметку 320. На этой отметке было обнаружено восемь тем погибших", - рассказал Плат, добавив, что дополнительных мощностей для откачки воды не требуется. По разным данным, число погибших при аварии на ГЭС составляет от 28 до 30 человек.