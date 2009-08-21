Версия о теракте на Саяно-Шушенской ГЭС не подтвердилась

Следственный комитет при прокуратуре РФ вновь заявляет, что версия о теракте на Саяно-Шушенской ГЭС не нашла подтверждения.

"В рамках расследования уголовного дела проверяются различные версии произошедшей аварии. Однако версия о теракте не нашла своего подтверждения. Специалисты-взрывотехники ФСБ России не обнаружили следов взрывчатых веществ на месте аварии", - заявил РИА Новости официальный представитель СКП РФ Владимир Маркин. СКП РФ ранее уже заявлял, что не считает, что причиной аварии стал теракт.

Следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного по факту аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, проводят сотрудники Следственного отдела СКП РФ по Сибирскому федеральному округу. Для расследования уголовного дела была создана следственная группа, в которую вошли 12 следователей и криминалистов управления СКП РФ по Республике Хакасия. К ним присоединились следователи, направленные из Новосибирска для оказания практической помощи. Также из Москвы была отправлена группа специалистов Госгортехнадзора РФ, имеющих опыт работы при авариях на гидросооружениях.

СКП РФ ранее сообщал, что для координации и взаимодействия с другими федеральными структурами, участвующими в расследовании причин и обстоятельств аварии, в Хакасию вылетел заместитель председателя СКП Борис Салмаков. По факту аварии следователи Хакасии возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда). Санкция статьи предполагает наказание до трех лет лишения свободы.

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС, крупнейшей электростанции страны, произошла утром 17 августа. По не выясненным пока причинам произошло частичное разрушение машинного зала ГЭС. Сильные повреждения получили седьмой и девятый гидроагрегаты, третий, четвертый и пятый агрегаты завалены металлоконструкциями.