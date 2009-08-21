В РФ могут вырасти тарифы на электроэнергию на 2010г.

Правительство РФ может увеличить тарифы на электроэнергию на следующий год из-за аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, заявил замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач. Об этом сообщает РИА Новости.

"Определенная корректировка тарифов неизбежна, в том числе из-за аварии на Саяно-Шушенской ГЭС", - сказал Клепач, выступая в пятницу на совещании с руководителями регионов Приволжского федерального округа по вопросам развития межбюджетных отношений на 2010-2012 годы. "Покрыть (убытки от аварии) за счет ресурсов "ГидроОГК"и заемных средств будет невозможно", - отметил замглавы ведомства.

Он напомнил, что в следующем году тарифы на электроэнергию для населения планировалось увеличить на 10%.