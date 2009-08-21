За неделю бензин в Украине подорожал на 2,3%

С 14 по 21 августа 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 2,0-2,7% (в среднем на 2,3%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 14 по 21 августа 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 – увеличились на 2,1% - с 6,53 грн./литр до 6,67 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 2,4% - с 6,96 грн./литр до 7,13 грн./литр

Бензин А-95 – увеличились на 2,0% - с 7,37 грн./литр до 7,52 грн./литр

Дизельное топливо – увеличились на 2,7% - с 6,01 грн./литр до 6,17 грн./литр

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. США в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов.