889 млн. грн. из фонда ЯТЦ пойдут на удешевление закупок угля

Кабинет министров поручил Минфину совместно с Минтопэнерго осуществить перераспределение 888,743 млн. грн., предусмотренных в Госбюджете 2009 года, на выполнение мероприятий по созданию ядерно-топливного цикла на компенсацию процентных ставок по кредитам, привлеченным энергогенерирующими генкомпаниями ТЭС на приобретение угля.

Об этом сказано в постановлении Кабмина от 19 августа №883, текст которого обнародован на правительственном портале.

Этим же документом внесены изменения в постановление №449 от 14 мая

2008 года, которое регулирует вопрос перечисления энергогенерирующими

компаниями средств в специальный фонд Госбюджета, а также устанавливает

порядок их использования.

Согласно документу, в частности, компенсация, в размере двойной учетной ставки НБУ (22,5%) по кредитам, привлеченным для закупки угля до 1 ноября 2009 года, будет предоставляться генкомпаниям ТЭС, в которых государству принадлежит не менее 50% уставного капитала.

Кроме того, постановлением также предусмотрена выплата компенсации для ГП «Энергорынок» по кредитам, привлеченным госпредприятием у ОАО «Ощадбанк» для осуществления закупок угля ТЭС. Компенсации подлежат процентные ставки по кредитам ГП «Энергорынок», привлеченным на эти нужды, начиная с декабря 2008 года.

Компенсация процентной ставки ГП «Энергорынок» будет рассчитываться исходя из размера кредитных средств, переданных ТЭС и направленных исключительно на закупку угля.