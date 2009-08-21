КМУ выделяет ликвидируемым шахтам 260 млн. грн.

Кабинет министров Украины решил направить 260 млн. грн., неиспользованных в 2008 году, из специального фонда Государственного бюджета, формируемого за счет отчислений целевой надбавки к тарифу на электроэнергию, на погашение задолженности за электроэнергию угледобывающих предприятий, которые находятся в стадии ликвидации.

Об этом сказано в постановлении Кабмина от 19 августа №882, обнародованном на правительственном портале.

Согласно документу, указанные средства будут переданы Минуглепрому для последующего погашения шахтами задолженности перед энергоснабжающей компанией ОАО «Укрэнергоуголь». Последняя, в свою очередь, проведет погашение задолженности за приобретенную в ОРЭ электроэнергию перед ГП «Энергорынок», которое в последующем передаст указанные средства ТЭС НАК "Энергетическая компания Украины" для погашения долгов перед «Уголь Украины» за отгруженную угольную продукцию.

По данным Минтопэнерго задолженность государственных угледобывающих предприятий за электроэнергию по состоянию на 1 июня т.г. составлял 1,2 млрд. грн. При этом за январь-май фактический прирост задолженности угольщиков перед энергоснабжающими компаниями составил 75 млн. грн.

В свою очередь, на 10 июня задолженность генкомпаний ТЭС перед ГП «Уголь Украины» составляла 640 млн. грн.