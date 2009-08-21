НКРЭ снизила объемы поставки электроэнергии для «Укринтерэнерго»

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) снизила максимальные лицензионные объемы поставки электроэнергии по нерегулируемому тарифу для госпредприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» с 12,8 млрд. кВт/ч до 7 млрд. кВт/ч в год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора, соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании 20 августа т.г.

«Укринтерэнерго» имеет лицензию на поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу сроком до октября 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-июле текущего года сократила экспорт электроэнергии на 57,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,882 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. В настоящее время Украина экспортирует электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляет ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупает ее на Оптовом рынке электроэнергии по тарифу, установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики.