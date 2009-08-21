5-й энергоблок Запорожской АЭС остановлен на плановый ремонт

Запорожская атомная электростанция (АЭС) 21 августа в 00:01 отключила пятый энергоблок от энергосистемы для проведения среднего планово-предупредительного ремонта (ППР).

Об этом УНИАН сообщили в информационном центре обособленного предприятия.

Согласно сообщению, длительность ремонтных работ составит 52 суток, ремонт завершится 11 октября т.г.

В ходе ремонта на блоке будет выполнен средний ремонт реакторной установки с перезагрузкой активной зоны, а также капитальные ремонты первого парогенератора, главного циркуляционного насоса №3, электродвигателя главного циркуляционного насоса №3 и пр.

По состоянию на утро пятницы 21 августа на АЭС Украины в работе находилось 10 из 15 энергоблоков.