Медведев поедет в Туркмению обсуждать газ

Президент РФ Дмитрий Медведев встретится со своим туркменским коллегой Курбанкули Бердымухамедовым в Ашхабаде 13 сентября и обсудит вопросы сотрудничества в газовой сфере, сообщил Рейтер чиновник из администрации Кремля на условиях анонимности.

"Вопросы сотрудничества в газовой сфере могут быть затронуты в ходе переговоров в Туркмении", - сказал он.

Отношения между Туркменией, крупнейшим экспортером газа в Центральной Азии, и РФ, покупающей весь свободный туркменский газ, осложнились после взрыва на трубопроводе 9 апреля. Ашхабад обвинил в аварии Газпром, который из-за низких мировых цен и падения спроса на топливо заинтересован в продаже своего газа на Запад. Стороны до сих пор не обговорили новые условия поставок.

Ашхабад в последнее время серьезно рассматривает варианты диверсификации поставок газа. В конце этого года Туркмения рассчитывает начать экспорт газа в Китай по строящемуся газопроводу.