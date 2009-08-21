КМУ должен подтвердить ЕК намерения о получении кредитов на газ

Правительство должно направить Еврокомиссии подтверждение намерения получения кредитов от международных финансовых институтов (МФИ) на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

“Практика отношений требует банального письма, банального ответа, что мы принимаем (предложения – УНИАН)”, - сказал он.

Уполномоченный Президента также отметил, что в Украине также существует нормативно-правовая база, регламентирующая получение кредитов от МФИ, согласно которой, и должна быть проведена определенная техническая работа, в частности, определены уполномоченные для проведения переговоров и подписания кредитных соглашений.

Отвечая на вопрос УНИАН относительно письма премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, в котором премьер приняла на себя обязательства по реформированию газовой сферы, Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что все взятые обязательства не являются чем-то новым для Украины, а уже утверждались в предыдущие годы на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины, разными составами правительства и парламента Украины, но до этого времени не были реализованы.

В то же время Уполномоченный Президента не ответил на вопрос, почему взятые правительством в ходе переговоров с МФИ и Еврокомиссией обязательства так и не были обнародованы официально.

Как сообщал УНИАН, 1 августа МФИ в совместном Заявлении с Еврокомиссией заявили о готовности предоставить Украине 1,7 млрд. долларов кредита на закупку газа и газовые реформы.

Согласно документам, деньги могут быть предоставлены в 2009 и 2010 годах на решение краткосрочных проблем с закупкой газа и обеспечение проведения необходимых реформ.

Премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО в письмах от 28 и 29 июля по итогам трех раундов технических консультаций взяла на себя обязательство по реформированию газового сектора Украины, которые удовлетворили МФИ. Перечень обязательств в Украине не был обнародован официально.

Украина обратилась к ЕС с просьбой предоставить кредит 4,2 млрд. дол. в середине июня.