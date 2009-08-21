КМУ должен подтвердить ЕК намерения о получении кредитов на газ
Нужно "банальное" письмо
Правительство должно направить Еврокомиссии подтверждение намерения получения кредитов от международных финансовых институтов (МФИ) на газ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.
“Практика отношений требует банального письма, банального ответа, что мы принимаем (предложения – УНИАН)”, - сказал он.
Уполномоченный Президента также отметил, что в Украине также существует нормативно-правовая база, регламентирующая получение кредитов от МФИ, согласно которой, и должна быть проведена определенная техническая работа, в частности, определены уполномоченные для проведения переговоров и подписания кредитных соглашений.
Отвечая на вопрос УНИАН относительно письма премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, в котором премьер приняла на себя обязательства по реформированию газовой сферы, Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что все взятые обязательства не являются чем-то новым для Украины, а уже утверждались в предыдущие годы на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины, разными составами правительства и парламента Украины, но до этого времени не были реализованы.
В то же время Уполномоченный Президента не ответил на вопрос, почему взятые правительством в ходе переговоров с МФИ и Еврокомиссией обязательства так и не были обнародованы официально.
Как сообщал УНИАН, 1 августа МФИ в совместном Заявлении с Еврокомиссией заявили о готовности предоставить Украине 1,7 млрд. долларов кредита на закупку газа и газовые реформы.
Согласно документам, деньги могут быть предоставлены в 2009 и 2010 годах на решение краткосрочных проблем с закупкой газа и обеспечение проведения необходимых реформ.
Премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО в письмах от 28 и 29 июля по итогам трех раундов технических консультаций взяла на себя обязательство по реформированию газового сектора Украины, которые удовлетворили МФИ. Перечень обязательств в Украине не был обнародован официально.
Украина обратилась к ЕС с просьбой предоставить кредит 4,2 млрд. дол. в середине июня.