Германия подготовилась к "газовой" войне

Германская газовая промышленность хорошо подготовилась к возможным кризисам и перебоям в поставках топлива, отмечается в аналитическом докладе, подготовленном Федеральным агентством, занимающимся проблемами газо- и нефтеснабжения, пишет немецкое деловое издание Handelsblatt.

Теперь гарантированные поставки газа потребителям могут быть обеспечены на более длительный срок, чем во время двухнедельного зимнего кризиса, приводит текст статьи Deutsche Welle.

«Германский газовый рынок успешно выдержал испытание на прочность и хорошо подготовился к возможным кризисам», - заявил глава агентства Маттиас Курт. По его словам, газовой промышленности страны минувшей зимой не только удалось обеспечить бесперебойное обеспечение немецких потребителей, но и помочь некоторым государствам на юго-востоке Европы, наиболее пострадавшим в результате «газовой войны». Для этого было использовано топливо из хранилищ, а также увеличены закупки газа в Норвегии и Нидерландах.