Украина готова предоставить России энергетическую помощь в связи с трагедией на Саяно-Шушенской ГЭС в случае необходимости.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№31 от 22-28 августа 2009 года) заявил заместитель министра топлива и энергетики Украины Сергей ПАВЛУША.

«Мы соболезнуем всем пострадавшим в этой аварии. И сопереживаем нашим коллегам-энергетикам, ведь им предстоит сложная работа по восстановлению станции. Мы готовы при необходимости оказать помощь нашим российским коллегам - и специалистами, и техникой, если российская сторона сочтет это необходимым. Мы понимаем, что «потеря» 6400 МВт - это проблема для любой энергосистемы. Для восстановления таких энергогенерирующих мощностей понадобится время, специалисты, техника и немало средств», - подчеркнул он.

С.ПАВЛУША отметил, что согласно информации российских СМИ, в ближайшее время Хакасии не грозит дефицит электроэнергии, однако, по его словам, вскоре энергомощности в этом регионе Российской Федерации будут очень востребованы.

«Cкорее всего, это потребует включения резервных мощностей в этом регионе либо организации перетоков из других частей российской энергосистемы. Если в этом будет заинтересованность наших российских коллег, мы готовы рассмотреть возможность перетока электроэнергии из Украины в энергосистему РФ для поддержания режимов ее работы», - заявил он.

При этом С.ПАВЛУША подчеркнул, что у Украины есть все необходимые мощности, которые можно быстро задействовать, отметив, что коммерческие условия такого экспорта должны устраивать обе стороны.

Напомним, Саяно-Шушенская ГЭС, крупнейшая электростанция России, была остановлена утром 17 августа из-за аварии. Во время ремонта одного из гидроагрегатов ГЭС в машинный зал хлынула вода. Авария полностью уничтожила три гидроагрегата ГЭС и повредила все остальные. На ГЭС установлено десять гидроагрегатов мощностью 640 МВт каждый. Количество жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС по состоянию на утро 22 августа составило 66 человек Ликвидация последствий аварии может занять до четырех лет.