Цена нефти достигла максимума за 10 месяцев

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 21 августа, повысились, практически достигнув максимальной отметки за десять месяцев, в связи с заявлением главы Федеральной резервной системы США Бена Бернаке об улучшении ситуации в мировой экономике.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,86 доллара - до 73,89 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,98 доллара - до 73,89 доллара за баррель, передает Reuters.