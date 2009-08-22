Реконструкция украинских ГЭС идет непрерывно

Модернизация украинских гидроэлектростанций (ГЭС) осуществляется непрерывно.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№31 от 22-28 августа 2009 года) заявил заместитель министра топлива и энергетики Украины Сергей ПАВЛУША, отвечая на вопрос о состояния украинских ГЭС в виду трагедии на российской Саяно-Шушенской ГЭС.

«Мы много делаем для модернизации наших ГЭС, улучшения эффективности их работы и повышения их безопасности. На эти цели направляются достаточно большие средства», - сообщил С.ПАВЛУША.

Так, по словам замминистра, на днепровских ГЭС реализуются проекты, софинансируемые Мировым банком реконструкции и развития (МБРР). В частности, проходит уже второй этап реконструкции украинских ГЭС с привлечением кредита МБРР.

«Это немалые деньги - около 160 млн. долл. Это кредитная и грантовая части. Украинская часть софинансирования этих проектов составляет более 330 млн. долл. Сейчас готовятся переговоры по дополнительному финансированию со стороны МБРР. Есть также заинтересованность в финансировании со стороны ЕБРР», - сообщил он.

Напомним, Саяно-Шушенская ГЭС, крупнейшая электростанция России, была остановлена утром 17 августа из-за аварии. Во время ремонта одного из гидроагрегатов ГЭС в машинный зал хлынула вода. Авария полностью уничтожила три гидроагрегата ГЭС и повредила все остальные. На ГЭС установлено десять гидроагрегатов мощностью 640 МВт каждый. Количество жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС по состоянию на утро 22 августа составило 66 человек Ликвидация последствий аварии может занять до четырех лет.