Цена нефти продолжила рост

К завершению торговой сессии 24 августа на бирже IСE в Лондоне цена барреля нефти повысилась на 0,07 долл., до 74,26 долл.

В свою очередь на торгах в Нью-Йорке стоимость нефти выросла на 0,48 долл., до 74,37 долл. за баррель, передает Bloomberg.

Как сообщал УНИАН, цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 21 августа, повысились, практически достигнув максимальной отметки за десять месяцев, в связи с заявлением главы Федеральной резервной системы США Бена Бернаке об улучшении ситуации в мировой экономике.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,86 доллара - до 73,89 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,98 доллара - до 73,89 доллара за баррель.