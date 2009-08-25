Госгорпромнадзор начинает дополнительные проверки угольных шахт

Госгорпромнадзор сегодня начинает дополнительные проверки состояния пылегазового режима и проветривания всех угольных шахт в связи с аварией на шахте им. Кирова ГП «Макеевуголь»

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору, руководителей территориальных управлений по Донецкой, Луганской и Львовской областям обязали особое внимание уделить проверке подготовленности шахт к реверсированию вентиляционной струи. В случае выявления нарушений требований нормативно-правовых актов по охране труда инспекторы будут останавливать работы.

Кроме того, сегодня специалисты Донецкого горного округа начали всестороннюю проверку состояния промышленной безопасности и охраны труда на угольных шахтах Государственного предприятия «Макеевуголь».

Согласно правилам безопасности, плановое реверсирование вентиляционной струи горных выработок угольных шахт осуществляется дважды в год. Цель мероприятия – проверка готовности к выполнению плана ликвидации аварии. В частности, возможности системы вентиляции шахты обеспечить расчетное количество воздуха при всех возможных схемах проветривания.

Как сообщал УНИАН, 23 августа в 14.20 на шахте им. Кирова произошел взрыв метано-воздушной смеси. На момент аварии в шахте находился 141 горняк. В результате взрыва погибли 8 горняков и 13 – госпитализированы с травмами разной степени тяжести.