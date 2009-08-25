Сегодня в Макеевке состоятся похороны горняков

Сегодня в городе Макеевка Донецкой области состоятся похороны горняков, погибших в результате аварии на шахте им. Кирова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Макеевуголь».

По информации пресс-службы, из числа восьми погибших горняков, самым старшим был заместитель начальника участка по добыче угля, 1963 года рождения, а самым молодым – подземный горнорабочий 1981 года рождения.

В числе погибших также три подземных электрослесаря, механик участка по добыче угля, машинист и еще один подземный горнорабочий.

Как сообщал УНИАН, 23 августа в 14.20 на шахте им. Кирова произошел взрыв метано-воздушной смеси. На момент аварии в шахте находился 141 горняк. В результате – погибли 8 горняков и 13 – госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Обособленное предприятие «Шахта имени С.М.Кирова» входит в государственное предприятие «Макеевуголь».