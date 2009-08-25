Уран на мировом рынке будет дорожать

Глава «Росатома» Сергей Кириенко прогнозирует дальнейший рост цен на уран на мировом рынке. «То, что цена будет устойчиво расти, не вызывает никаких сомнений, вопрос только в том, какими темпами», - сказал С.Кириенко журналистам.

«Я абсолютно убежден, что цена на уран будет расти системно и предмет дискуссии скорее - насколько быстро», – подчеркнул он.

Он отметил, что кризис практически не влияет на спрос на топливо для АЭС. «Кризис продлится два-три года, а такие контракты заключаются не менее, чем на 10, а обычно - на 20 лет», - сказал глава «Росатома». «Сейчас топливо контрактуется до 2025-2030 годов», - добавил он, передает ИТАР-ТАСС.

Нопомним, на данный момент монопольным поставщиком ядерного топлива на украинские АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ».