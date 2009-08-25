В больницах находятся 19 горняков макеевской шахты имени Кирова

По состоянию на сегодняшнее утро в лечебных учреждениях с травмами и отравлением метановым и угарным газом находятся 19 горняков шахты им. С.Кирова ГП „Макеевуголь”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, течение заболевания – средней степени тяжести.

Как сообщал УНИАН, в 14.20 23 августа в Макеевке на шахте им. С.Кирова на горизонте 190 метров после проведения планового реверсирования вентиляционной струи в выработках произошли выбросы угля и газа. Всего под землей находились 355 горняков, на аварийном участке – 12.

Вследствие выбросов угля погибли 8 горняков. Остальные, в том числе четверо горняков из аварийного участка, самостоятельно поднялись на поверхность, из них трое с травмами в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы.

На протяжении 23-24 августа после медицинского осмотра в больницу с предварительным диагнозом «отравления угарным газом» дополнительно были госпитализированы 16 горняков.

Создана комиссия по расследованию причины выбросов угля и газа. Ситуация контролируется Главным облуправлением МЧС.