На обеспечение безопасности труда шахтеров выделят еще 100 млн.грн.

Правительство предлагает дополнительно выделить из госбюджета 100 млн. грн. для обеспечения безопасности труда на шахтах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая заседание круглого стола, посвященного рассмотрению проблемных вопросов в угольной отрасли.

«Мы должны принять решение, чтобы в бюджете этого года, не дожидаясь следующего, мы выделяем дополнительно 100 млн. грн. на все системы безопасности труда. И я думаю, что наше задание - до конца 2010 года полностью воплотить в жизнь самую современную и эффективную систему защиты людей и систему наблюдения за ситуацией в каждой шахте», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день одним из приоритетных заданий при развитии угледобывающей промышленности должно стать обеспечение безопасности труда.

«Как раз сейчас, когда мы такую трагедию пережили (авария на шахте им. Кирова), я хотела бы, чтобы все наши планы, все наши действия и все наши с вами программы начинались с вопроса безопасности труда», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в 14.20 23 августа в Макеевке на шахте им. С.Кирова произошли выбросы угля и газа, вследствие которых погибли 8 горняков.