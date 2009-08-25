Работа экспертов на шахте им. Кирова осложнена завалами

Работа членов комиссии, расследующей причины и обстоятельства взрыва на шахте им. Кирова в Макеевке Донецкой области, осложнена небольшими завалами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Макеевуголь» со ссылкой на заместителя министра угольной промышленности Украины Юрия ГРЯДУЩЕГО.

«Взрыв повлек за собой небольшие, проходимые завалы. Пока затруднен проход для того, чтобы комиссия могла спокойно добраться до предполагаемого эпицентра взрыва. Расчистка прохода займет определенное время», - сказал заместитель министра.

Он уточнил, что выброса угля или породы в результате взрыва не было. «Думаю, что в течение двух-трех дней мы разберем завалы, доберемся до места, и тогда будут сделаны окончательные выводы», - отметил Ю.ГРЯДУЩИЙ.

На вопрос, как сработала в момент взрыва новейшая система безопасности УТАС, которую недавно презентовали на шахте, заместитель министра ответил, что пока не знает этого.

«В данный момент работают эксперты, экспертная комиссия. Они снимают показания с датчиков, со всей аппаратуры. Комиссия даст оценку того, что произошло», - констатировал он.

По словам Ю.ГРЯДУЩЕГО, в момент взрыва на аварийном участке находились работники с трех участков. «Они получили наряд и каждый занимался своим делом. Слесари, видимо, занимались наладкой пусковой аппаратуры, монтажники что-то доставляли. Сейчас идет воссоздание картины произошедшего. Непосредственно на аварийном участке было 12 человек», - сказал заместитель министра.

Он отметил, что на данный момент никакой угрозы для людей нет, проводятся аварийные работы. «На добычу шахта не работает. Лава находится в стадии восстановления. Газ в норме», - указал Ю.ГРЯДУЩИЙ.

Он также подтвердил, что семьям восьми погибших горняков будет выплачена компесация.

«Работает фонд социального страхования, все необходимые в таких случаях выплаты уточняются. Все будет сделано по закону», - сказал заместитель министра угольной промышленности.