Кабмин дополнительно направит на поддержку углепрома 1,6 млрд.грн.

Кабинет Министров Украины до конца года намерен дополнительно направить на поддержку государственного сектора угольной промышленности 1,6 млрд. грн. за счет перераспределения средств госбюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО озвучила сегодня в ходе круглого стола, посвященного вопросам развития угольной отрасли.

При этом она уточнила, что 1,1 млрд. грн. из указанной суммы будут направлены на поддержку себестоимости угольной продукции, а также выплату заработной платы, 400 млн. грн. – на ввод в строй новых лав, а еще 100 млн. грн. – на решение вопросов, связанных с повышением безопасности труда на угольных предприятиях.

Справка УНИАН. На конец июня т.г. день на складах государственных угледобывающих предприятий скопилось 2 млн. тонн невостребованного энергетического угля. Запас угля на складах государственных ТЭС достиг 3,43 млн. тонн. Задолженность генкомпаний НАК «Энергетическая компания Украины» за отгруженный уголь по состоянию на 12 июня составляла 570,9 млн. грн.

Несмотря на то, что Министерство угольной промышленности обеспечивает выплаты текущей зарплаты работникам госшахт в полном объеме, ее начисление происходит без учета обязательных отчислений в Пенсионный фонд. По состоянию на 1 июня т.г. задолженность государственных угледобывающих предприятий перед Пенсионным фондом составляла 1,3 млрд. грн., задолженность по выплатам в фонды социального страхования – 164 млн. грн.