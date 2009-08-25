Тимошенко поручила Минтопэнерго изыскать 1 млрд.грн.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила министру топлива и энергетики Юрию ПРОДАНУ привлечь необходимый объем финансового ресурса для погашения задолженности тепловых энергогенерирующих компаний НАК «Энергетическая компания Украины» за отгруженную угольную продукцию в объеме 1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение она озвучила сегодня в ходе "круглого стола", посвященного вопросам развития угольной отрасли.

"Нам нужно до конца года найти все возможности, в том числе и долгосрочные кредиты, и профинансировать все, что задолжал "Энергорынок", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к министру.

Справка УНИАН. По данным Минтопэнерго, по состоянию на 10 июня т.г. общая задолженность тепловой генерации за отгруженный уголь составляла 1,152 млрд. грн. При этом задолженность за уголь государственных генкомпаний перед ГП «Уголь Украины» достигла 639,9 млн. грн. Для расчетов за угольную продукцию генкомпании вынуждены привлекать кредитные ресурсы. С начала текущего года кредитный портфель тепловой генерации увеличился на 2,047 млрд. грн.

На конец июня на складах государственных угледобывающих предприятий скопилось 2 млн. тонн невостребованного энергетического угля. Запас угля на складах государственных ТЭС достиг 3,43 млн. тонн. Задолженность генкомпаний НАК «ЭКУ» за отгруженный уголь по состоянию на 12 июня составляла 570,9 млн. грн.