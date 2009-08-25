Тимошенко критикует чиновников за рост импорта коксующихся углей

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не довольна действиями профильных министерств и ассоциации «Укркокс», которые привели к увеличению на 36% с начала года доли импорта коксующихся углей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе "круглого стола", посвященного вопросам развития угольной отрасли.

«Я думаю, что «Укркокс» обязан был проверить, почему, когда у нас идет перепроизводство собственного угля, почему у нас на 36% увеличился импортный уголь. И это не объясняется вопросами качества, потому что 36% – это дополнительные объемы импорта. Просто нужно сказать честно, что наши металлургические предприятия попользовались и нашей отечественной угольной отраслью, как всегда, и поставили очень низкий уровень цен, но и, кроме того, вместо того чтобы покупать наш уголь, они пошли демпинговать в Россию… Это называется, что мы с открытым сердцем к ним, а они к нам вот с такой политикой», – сказала премьер.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. министр угольной промышленности Украины Виктор ПОЛТАВЕЦ заявил, что Министерство экономики разработало проект постановления Кабмина о введении квотирования на импорт коксующихся углей. Министр не уточнил объемы квотирования, отметив только, что его планируется ввести до конца текущего года.

Он также сообщил, что, по данным Госвнешинформа, с начала года в Украину было импортировано 1,235 млн. тонн коксующегося угля. При этом, отметил министр, цена импортных углей на 40-60% превышает цену угольной продукции, предлагаемой государственными угледобывающими предприятиями.

По данным Минуглепрома, за 5 месяцев т.г. в Украину импортировано 2,6 млн. тонн коксующихся углей, что, по расчетам ассоциации «Укркокс», равно 100% балансовой потребности отечественного ГМК на этот период.

«Фактически это вытеснение украинских производителей коксующейся продукции и возложение их убытков на бюджет государства», – отметили в министрестве.

В начале июня Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики предложил ввести квотирование на импорт коксующихся углей.