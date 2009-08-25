На базе угледобывающих госпредприятий будет воздана ВИК

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила профильным министерствам изучить возможность создания вертикально интегрированной компании (ВИК) на базе государственных угледобывающих объединений «Свердловантрацит», «Ровенькиантрацит», а также энергогенерирующей компании ОАО «Центрэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение премьер сделала в ходе сегодняшнего круглого стола, посвященного вопросам развития угольной отрасли, после того, как данная инициатива была предложена генеральным директором ГП «Свердловантрацит» Александром ПЛЮВАКО.

«Я бы просила Министерство топлива и энергетики, Министерство угольной промышленности отработать данное предложение, и через две недели вынести на предварительное рассмотрение Кабмина в «разном», - сказала она.

Как отметил в ходе круглого стола А.ПЛЮВАКО, создание ВИК позволит повысить эффективность работы государственного энергетического сектора, в первую очередь, за счет снижения себестоимости продукции. «Я уверен, что мы сможем создать эффективную государственную вертикально интегрированную компанию по принципу той же ДТЭК, которая позволит нам работать даже лучше», - сказал он.

Справка УНИАН. ГП «Свердловантрацит» в первом полугодии текущего года первым среди госпредприятий Минуглепрома Украины выдало на-гора 3 млн. тон угля с начала года. На долю коллектива государственного предприятия приходится свыше 25% всего топлива, добытого шахтерами Луганской области и 15% Минуглепрома.

ГП «Ровенькиантрацит» - государственное угледобывающее предприятие. В объединение входят 5 шахт и шахтоуправлений: №81 «Киевская», им. Дзержинского, им. Космонавтов, им. Фрунзе, шахтоуправление «Ровеньковское», а также 3 обогатительные фабрики: «Вахрушевская», «Комендантская», «Ровеньковская».

ОАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности 10% принадлежит «Альфа-Банку».