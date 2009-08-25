Россия и Монголия создадут СП по добыче природного урана

Россия и Монголия договорились о создании совместного предприятия по добыче природного урана. Соответствующее соглашение подписано во вторник, 25 августа, в Улан-Баторе по итогам переговоров президентов двух стран.

"Мы подписываем межправительственное соглашение о создании СП по разработке, добыче и переработке урана. Россия стала первой страной, с которой Монголия подписывает соглашение о совместной деятельности по урану. Это важный политический сигнал", - заявил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.

Он сообщил, что с монгольской стороны участником СП выступит госкомпания "АтомМон", с российской - урановый холдинг "Атомредметзолото". В соответствии с соглашением от 17 марта этого года между "Росатомом" и монгольским Агентством по атомной энергии, СП создается на паритетных принципах.

По словам Кириенко, предприятие приступит к работе в ближайшем будущем. "Считаем, что основные работы по созданию совместного предприятия можно завершить уже в этом году", - сказал он.

Глава Росатома отметил, что создаваемое СП проявляет интерес прежде всего к разработке Дорнодского уранового узла, а также к месторождениям Восточно-Гобийского района Монголии.

"Дорнод нам интересен в том числе потому, что примерно в 200 километрах от него находится наш Приаргунский горно-обогатительный комбинат. Это дает нам возможность создать единую инфраструктуру, привлекать наших специалистов", - пояснил Кириенко.

Кроме того, подчеркнул он, есть уверенность в том, что "запасы Дорнодского узла могут быть увеличены".

Глава Росатома не сообщил, сколько Россия готова инвестировать в разработку Дорнодского узла, но отметил, что "можно говорить о сотнях миллионов долларов".

Дорнод был разведан еще в советское время, при участии СССР. По оценкам экспертов, на месторождении может быть сосредоточена половина запасов урана Монголии, которые составляют 62 тысячи тонн.

Кириенко сообщил, что весь уран, который будет добывать российско-монгольское СП, пойдет на экспорт, но не в Россию. "У нас нет цели весь добытый уран вывезти в Россию, у нас своего на 100 лет хватит", - отметил он.

По его словам, российские запасы урана в недрах и на складах превышают 1 миллион тонн. Поэтому весь уран, который добывается в разных странах с участием "Росатома", предназначен на экспорт.

Кириенко затруднился сказать, куда будет экспортироваться уран с месторождения Дорнод, отметив, что соответствующее решение еще предстоит принять созданному СП.

Глава "Росатома" также подчеркнул, что Россия "не претендует на то, чтобы монополизировать все работы по добыче урана" в Монголии. "Созданное СП стало последним недостающим звеном, чтобы мы могли развернуть хозяйственную деятельность. Но мы понимаем, что правительство Монголии будет сотрудничать не только с Россией, но и с другими странами (в сфере добычи урана - ред.)", - сказал он.

Он также сообщил, что с 1 сентября 10 молодых специалистов из Монголии начнут обучение в российских вузах по специальности "геологоразведка и добыча природного урана", передает РИА "Новости".

Как сообщал УНИАН, глава «Росатома» Сергей Кириенко прогнозирует дальнейший рост цен на уран на мировом рынке. «То, что цена будет устойчиво расти, не вызывает никаких сомнений, вопрос только в том, какими темпами», - сказал С.Кириенко журналистам.

Он отметил, что кризис практически не влияет на спрос на топливо для АЭС. «Кризис продлится два-три года, а такие контракты заключаются не менее, чем на 10, а обычно - на 20 лет», - сказал глава «Росатома». «Сейчас топливо контрактуется до 2025-2030 годов», - добавил он.

Нопомним, на данный момент монопольным поставщиком ядерного топлива на украинские АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ».