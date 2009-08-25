Кабмин ввел лицензирование производства биотоплива и биогаза

Кабинет министров Украины своим постановлением ввел лицензирование производства, хранения и реализации жидкого топлива из биомассы и биогаза.

Соответствующее постановление Кабмина (№829 от 29 июля 2009 г.) опубликовано на сайте Верховной Рады.

Кабмин установил, что выполнение Министерством топлива и энергетики функций по лицензированию деятельности в сфере производства, хранения и реализации биогаза и биотоплива осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание министерства.

Также Кабмин поручил Министерству топлива и энергетики в месячный срок утвердить по согласованию с Государственным комитетом по вопросам регуляторной политики и предпринимательства лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности, связанной с производством, хранением и реализацией биогаза и биотоплива и порядок контроля за их соблюдением.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон №1114 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно содействия производству и использованию альтернативных видов топлива". Документ от 1 января 2010 года на 10 лет освобождает от уплаты 25-процентного налога на прибыль от продажи биологических видов топлива, получаемых путем брожения биомассы. Согласно закону, лицензии на производство биотоплива могут получить предприятия мощностью от 5 тыс. тонн в год.