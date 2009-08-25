Названа причина аварии на шахте им.Кирова

Авария на шахте им. Кирова ГП «Макеевуголь» (поселок Свердлова, Донецкая обл.) произошла из-за несоблюдения инструкции реверсирования вентиляционного потока.

К таким предварительным выводам пришел Госгорпромнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, по данным ведомства, установлено, что накануне аварии, 21 августа, содержание метана в воздухе всех горных выработок шахты и, в частности, в аварийной лаве был в допустимых границах. Опасное загазирование произошло 23 августа, после реверсирования вентиляционной струи. Источником воспламенения метано-воздушной смеси, по предварительным выводам, стал пускатель лебедки в тупиковой части выработки. Комиссия, которая 24 августа обследовала этот участок, зафиксировала, что крышка на нем открыта, а характер и направление повреждений прямо указывали на то, что это место стало эпицентром аварии.

«Как именно это произошло, выясняет правительственная комиссия, но уже сейчас понятно, что руководство предприятия не выполнило в полном объеме требования нормативных документов», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Госгорпромнадзор запретил на шахте ведение всех видов работ, кроме аварийно-спасательных. Специалисты Донецкого горного округа проводят тщательную проверку состояния промышленной безопасности и охраны труда на шахтах ДП «Макеевуголь». Сейчас на всех угольных предприятиях проверяют состояние проветривания и пылегазового режима.

Как сообщал УНИАН, 23 августа в 14.20 на шахте им. Кирова на горизонте 190 метров после проведения планового реверсирования вентиляционной струи в выработках произошли выбросы угля и газа. Всего под землей находились 355 горняков, на аварийном участке – 12.

Вследствие выбросов угля погибли 8 горняков. Остальные, в том числе четверо горняков из аварийного участка, самостоятельно поднялись на поверхность, трое из них с травмами в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы.

На протяжении 23-24 августа после медицинского осмотра в больницу с предварительным диагнозом отравление угарным газом дополнительно были госпитализированы 16 горняков.

Создана комиссия по расследованию причины выбросов угля и газа. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.