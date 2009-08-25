Крупнооптовые цены на бензин в Украине снизились

С 17 по 25 августа т.г. средние по Украине крупнооптовые цены на бензины снизились на 0,1-0,8% (в среднем на 0,4%), а на дизельное топливо - увеличились на 1,3%. Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга группы, с 17 по 25 августа средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – снизились на 0,8%, или на 70 грн./тонна - до 8610 грн./тонна

Бензин А-92 – снизились на 0,1%, или на 10 грн./тонна - до 8900 грн./тонна

Бензин А-95 – снизились на 0,2%, или на 20 грн./тонна - до 8990 грн./тонна.

Дизельное топливо – увеличились на 1,3%, или на 90 грн./тонна - до 6760 грн./тонна.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.