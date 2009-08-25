Украина готова к газовым переговорам с Туркменией

Украина готова к переговорам о возобновлении прямых поставок газа из Туркмении в объеме до 15 млрд. куб. м в год, и одновременно видит себя транзитером одной из веток европейского газопровода "Набукко".

Об этом сказал посол Украины в Ашхабаде Виктор МАЙКО в интервью агентству Reuters.

По его словам, Киев и Ашхабад готовят намеченный на середину сентября т.г. визит президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который поднимет с туркменским лидером Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ тему поставок газа и участия украинских компаний в строительстве объектов в Туркмении.

"Туркменистан, как главный экспортер газа, и Украина, как основной импортер, могли бы инициировать переговоры о прямых поставках, как это было когда-то. Это было бы справедливо и логично", - сказал В.МАЙКО.

В 1990-е годы Украина напрямую приобретала весь экспортируемый туркменский газ в объеме около 35 млрд. куб. м в год. В начале 2000-х годов «Газпром» взял на себя роль реэкспортера. Тем не менее, конечным потребителем топлива из Центральной Азии, где Туркмения - крупнейший экспортер газа, остается Украина.

"Мы готовы к трехсторонним (с участием России) переговорам о возможности возобновления прямых закупок туркменского газа в каком-то объеме.., может быть, это будет 10-15 миллиардов кубометров газа", - сказал В.МАЙКО.

По его расчетам, на согласование этого вопроса "может уйти полгода, а то и год".

Отношения между Туркменией и РФ, покупающей весь свободный туркменский газ в объеме 45-50 млрд. куб. м в год, осложнились после взрыва на трубопроводе в апреле. Ашхабад обвинил в аварии «Газпром», который из-за снижения мировых цен и падения спроса на топливо заинтересован в продаже своего газа в Украину и на Запад. Стороны до сих пор не обговорили новые условия поставок.

Эта тема будет в центре внимания во время запланированного на 13 сентября визита президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Туркмению.

В последние годы Украина ежегодно закупала у «Газпрома» около 50 млрд. куб. м газа, однако из-за экономического кризиса и падения потребления топлива снизила прогноз импорта в 2009 году примерно до 40 млрд. куб. м, а уже весной - до 32-33 млрд. куб. м газа. В 2010 году Украина хочет сократить закупки в РФ до 25 млрд. куб. м.

В.МАЙКО назвал снижение закупок природного газа Украиной "временной мерой". "Уже сегодня идет оживление... Рецессия может какое-то время продолжится... но главные потребители энергоносителей, металлургическая и химическая отрасли Украины, уже поднимаются", - добавил он.

Также, Туркмения готова направить "излишек товарного газа" по любому маршруту, в том числе в Европу через предлагаемый Евросоюзом проект газопровода "Набукко", Данный проект предусматривает строительство трубы для поставок каспийского газа через Турцию, Болгарию, Румынию и Венгрию в Австрию.

По словам посла, Украина тоже хочет стать участником "Набукко" и могла бы предложить свою территорию для транзита. "В том случае, если будут реализовываться каспийские маршруты, то Украина готова предложить серьезный пакет...", - сказал В.МАЙКО.

"Речь идет об участии Украины не как потребителя, а как активного участника проекта.. Один из вариантов - через Каспий, Кавказ по черноморскому мелководью в Феодосию", - отметил он

По его словам, в таком случае "Набукко" мог бы иметь два направления: одно - через Турцию, другое - через Украину.

Как сообщал УНИАН, транзитные возможности Украины в Европу составляют 170 млрд. куб. м газа в год. До кризиса Украина обеспечивала ежегодный транзит на европейский рынок 120 млрд. куб. м газа, около 80% всего экспортируемого газа из РФ в западном направлении.