ДТЭК создала дочернюю компанию

ООО «ДТЭК» создало дочернее предприятие ООО «Пауэр Трейд», на которое будут возложены функции по развитию экспорта и торговли электроэнергией на целевых рынках Европы и СНГ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, ООО «Пауэр Трейд» было создано 11 февраля 2009 года, а 9 июня 2009 года предприятие получило в Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины лицензию поставщика электроэнергии по нерегулируемому тарифу.

В июне 2009 года ООО «Пауэр Трейд» стало членом Оптового рынка электроэнергии и 1 июля 2009 года подписало с ГП «Энергорынок» договор на поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу.

Ранее в структуре ДТЭК не было компании, отвечающей исключительно за развитие экспортного направления, и договора о возможных экспортных поставках электроэнергии с иностранными контрагентами заключало ООО «Схидэнерго».

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года ООО «Схидэнерго», входящая в структуру ДТЭК, и венгерский трейдер System Consulting ZRt заключили контракт на организацию экспортных поставок электроэнергии в Венгрию. Согласно контракту, «Схидэнерго» обязуется ежемесячно поставлять мощность 350 МВт. Электроэнергию для экспорта «Схидэнерго» планировало закупать на оптовом рынке электроэнергии. Экспортные поставки планируется осуществлять в адрес сбытовой компании венгерского энергетического холдинга MVM Trade Zrt., которая подтвердила System Consulting свою готовность к сотрудничеству.

19 мая «Схидэнерго» заключило контракт по организации экспорта украинской электроэнергии в Беларусь с белоруской компанией «МГ-Моторы». Контракт заключен до конца 2009 года и предусматривает поставки в адрес белорусского контрагента электроэнергии мощностью 250 МВт ежемесячно ровным графиком.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный блок ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик. По итогам 2008 года доля ДТЭК в угледобывающей отрасли Украины составила 22,6%.

Блок генерации представлен ООО «Востокэнерго» и ассоциированной компанией ОАО «Днепроэнерго», в которой ДТЭК владеет 47,46% акций. По итогам работы в 2008 году доля этих компаний в тепловой генерации Украины составила: Востокэнерго – 25,4%, Днепроэнерго – 22,4%.

ООО «Сервис-Инвест» и ОАО «ПЭС-Энергоуголь» в составе ДТЭК представляют блок дистрибуции электроэнергии, их доля закупки в ГП «Энергорынок» в 2008 году составила 6,5%.