«Укрэнерго» намерена привлечь кредит
В размере 201 млн. грн.
НЭК «Укрэнерго» объявила открытые торги по отбору банка на предоставление кредита в размере 201,084 млн. грн.
Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.
Согласно сообщению, период предоставления кредита - октябрь-ноябрь текущего года.
Конечный срок приема заявок на участие в торгах - 15 сентября, тогда же планируется их раскрытие.
Для участия в торгах необходима банковская гарантия в размере 2,011 млн. грн.
Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" осуществляет диспетчерское управление Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.
В 2008 году «Укрэнерго» увеличило доход от предоставления услуг по передаче электроэнергии на 9,5%, или 179,642 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 2,06 млрд. грн.