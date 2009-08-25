«Укрэнерго» намерена привлечь кредит

НЭК «Укрэнерго» объявила открытые торги по отбору банка на предоставление кредита в размере 201,084 млн. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

Согласно сообщению, период предоставления кредита - октябрь-ноябрь текущего года.

Конечный срок приема заявок на участие в торгах - 15 сентября, тогда же планируется их раскрытие.

Для участия в торгах необходима банковская гарантия в размере 2,011 млн. грн.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" осуществляет диспетчерское управление Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

В 2008 году «Укрэнерго» увеличило доход от предоставления услуг по передаче электроэнергии на 9,5%, или 179,642 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 2,06 млрд. грн.