Тимошенко: цена на газ для населения повышаться не будет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в этом году цена на газ для населения повышаться не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня, обращаясь к жителям Ривненской области, присутствовавшим на церемонии открытия движения на участке дороги Киев-Чоп.

«Не будет никаких повышений для населения», - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 24 июля Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) официально подтвердила, что повысила цены на газ для населения и предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ).

Согласно официальному сообщению, размещенному на сайте комиссии, НКРЭ, в частности, приняла решение о повышении на 20% розничных цен на природный газ для населения – с 1 сентября и предельного уровня цен на газ для ТКЭ – с 1 октября т.г.

Ранее, 23 июля НКРЭ официально опровергала информацию о том, что 9 июля приняла решение о повышении тарифов на природный газ для населения и ТКЭ.