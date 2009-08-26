Нефть подешевела на 3%

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 25 августа, понизились на 3% на фоне ажиотажа торговцев, бросившихся извлекать прибыль от роста стоимости сырья, которая в начале торгов продемонстрировала рекордные за последние десять месяцев показатели, что было связано с сообщениями о продлении полномочий Бена Бернанке на посту главы ФРС США.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 2,44 доллара - до 71,82 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 2,32 доллара - до 72,05 доллара за баррель, передает Reuters.

Как сообщал УНИАН, цены на нефть на мировых рынках 21 августа 24 августа повысились, практически достигнув максимальной отметки за десять месяцев, в связи с заявлением главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке об улучшении ситуации в мировой экономике.