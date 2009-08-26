Чистая прибыль Газпрома в I квартале сократилась в 2,6 раза

Чистая прибыль Газпрома по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) в I квартале 2009г. сократилась по сравнению с тем же периодом 2008г. в 2,6 раза - до 110,2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка от продаж в I квартале 2009г. (за вычетом акциза, НДС и таможенных платежей) увеличилась на 2,2% по сравнению с тем же периодом 2008г. и составила 931,4 млрд руб. Операционные расходы возросли на 18,8% - до 648,8 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 22,7% - до 282,6 млрд руб., прибыль до налогообложения сократилась в 2,6 раза - до 147,2 млрд руб.

При этом за три месяца 2009г. чистая выручка от продажи газа увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2008г. и составила 676,4 млрд руб., что в компании объясняют ростом цен по продажам газа во всех географических сегментах.

Чистая выручка от продажи природного газа в Европу и другие страны увеличилась на 28% и составила 433,2 млрд руб. Это объясняется, главным образом, ростом средних расчетных цен, выраженных в рублях (включая акциз и таможенные пошлины), на 55%, что было компенсировано снижением объемов продаж газа в натуральном выражении на 31%, или на 16,4 млрд куб. м.

Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2008г. и составила 85,2 млрд руб. Рост продаж по данному сегменту объясняется ростом средних расчетных цен, что было компенсировано снижением объемов продаж газа в натуральном выражении на 61%, или на 15,3 млрд куб. м.

Вместе с тем чистая выручка от продажи газа в РФ снизилась в I квартале 2009г. на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2008г. и составила 157,9 млрд руб. В компании это объясняют снижением реализованных объемов газа на 11%, что было компенсировано увеличением средней цены продажи газа на внутреннем рынке, устанавливаемой Федеральной службой по тарифам.

Чистая выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки в I квартале 2009г. по сравнению с тем же периодом 2008г. снизилась на 43%, что вызвано, прежде всего, падением цен на продукты нефтегазопереработки, а также изменением порядка отражения группы "СИБУР". Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата снизилась на 38%. Это, как сообщили в компании, в основном, связано с деятельностью "Газпром нефти": за три месяца 2009г. чистая выручка от продажи сырой нефти снизилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2008г. и составила 33 млн 705 тыс. руб.

В то же время чистая выручка от продажи электрической и тепловой энергии увеличилась в январе-марте с.г. на 106%. Как пояснили в компании, рост связан, в основном, с деятельностью группы "Газпром Германия", ОАО "Мосэнерго", а также с включением в консолидированную отчетность в качестве дочерних обществ ОАО "ОГК-2" и ОАО "ОГК-6" (со II полугодия 2008г.), передает РБК.

Справка. Газпром - газотранспортная и газодобывающая монополия РФ. Уставный капитал ОАО "Газпром" составляет 118 млрд 367 млн 564,5 тыс. руб. Он разделен на 23 млрд 673 млн 512,9 тыс. обыкновенных акций номиналом 5 руб. Более 50% акций Газпрома принадлежит государству.

Чистая прибыль Газпрома по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2008г. сократилась по сравнению с 2007г. в два раза и составила 173 млрд руб. По данным Газпрома, его добыча в 2008г. выросла на 0,2% - до 549,7 млрд куб. м. По информации Минэнерго, добыча Газпрома в 2008г. повысилась на 0,18% - до 550,587 млрд куб. м. В 2009г. концерн ожидает добычу на уровне 492 млрд куб. м, что более чем на 10% ниже показателя 2008г.