Ситуация на мировом рынке улучшит финсостояние украинской "нефтянки"

Благоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке нефти, которая предопределяет высокую стоимость украинской нефти, может существенно улучшить финансовое состояние нефтедобытчиков Украины, зафиксировавших по итогам первого полугодия убытки.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказал директор консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН.

По его словам, ценовой ориентир для украинской нефти с поставкой в сентябре составляет 5220 грн./т. По итогам августа стоимость российской нефти Urals, основного сырьевого индикатива на украинском рынке нефти, с поставкой в Украину составила в среднем 500 долл./т (около 68 долл./барр.).

«Украинская нефть намного качественнее российской, содержит большее количество светлых нефтепродуктов, премия на такой нефти на мировом рынке составляет около 2 долл./барр., или 15 долл./тонна», – отметил эксперт.

При этом он добавил, что «с учетом премии за качество, курса доллара на межбанке 8,45 и НДС индикативная стоимость украинской нефти составит 5220 грн./т».

Как сообщал УНИАН, 26 августа т.г. на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) назначены очередные торги украинской нефтью. Крупнейший продавец ОАО «Укрнафта» заявило более 200 тыс. тонн нефти по стартовой цене 1250 грн./т.