Запорожьеоблэнерго переходит на 4-дневный график работы

Энергопоставляющая компания запорожского региона ОАО «Запорожьеоблэнерго» (ОАО «ЗОЭ») с сентября т.г. переходит на 4-дневный график работы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании со ссылкой на гендиректора «ЗОЭ» Виктора НОСУЛЬКО, 4-дневный график работы в облэнерго вводится до 1 января 2010 года.

«Это связано со снижением потребления электроэнергии в Запорожской области более чем на 30%, по сравнению с 2008 годом, а также с ухудшением расчетов потребителей за поставленную электроэнергию», - сообщили в пресс-службе, отметив, что цель этого вынужденного шага – избежать сокращения персонала.

Согласно официальному заявлению руководства ОАО «Запорожьеоблэнерго», изменение графика работы компании не отразится на качестве поставляемой электроэнергии и ее бесперебойной подаче потребителям.

"Новый график работы не коснется служб, которые обеспечивают реагирование на обращения потребителей и осуществляют оперативное обслуживание электроустановок.

Организационно работа будет более сложная, но все мероприятия, предусмотренные в производственных планах компании, будут выполнены", - заявил В.НОСУЛЬКО.

Справка УНИАН. ОАО «Запорожьеоблэнерго» входит в четверку крупнейших энергопоставляющих компаний Украины. В состав компании входят центральный аппарат и производственные службы, размещенные в Запорожье, а также Запорожские городские электрические сети, Запорожские высоковольтные электрические сети, Мелитопольские высоковольтные электрические сети, структурное подразделение по эксплуатации и ремонту строений и сооружений, цех по ремонту оборудования и 21 район электрических сетей. Численность работников компании составляет свыше 5 тыс. человек.