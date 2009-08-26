Депутат от ПР: нужна приватизация в угольной отрасли

Турманов выступает за Донецк. 26 августа. УНИАН. Председатель профсоюза работников угольной промышленности Украины, народный депутат от Партии регионов Виктор ТУРМАНОВ выступает за приватизацию в угольной отрасли, но под контролем министерства, правительства и профсоюзов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера журналистам в Макеевке на шахте им. Кирова.

«Приватизация шахт – да. Но при условии, что приватизация должна идти под контролем и министерства, и правительства, и, безусловно, профсоюзов», - подчеркнул В.ТУРМАНОВ. Как пример удачной приватизации угольных предприятий в стране он назвал приватизацию «Павлоградугля», «Краснодонугля», «где мы этим занимались вместе».

В то же время, лидер профсоюза отметил, что сегодня в Украине есть много желающих приватизировать только перспективные шахты.

«Нужен целостный комплекс. А не так как правительство в апреле подпольно издало постановление, где выставило на приватизацию все шахты – вот берите, как на рынке, барахоловка такая… Так нельзя поступать, - пояснил В.ТУРМАНОВ. - Мы категорически были против, я обратился к Президенту, и он наложил на это дело вето».