Постановление о повышении цены газа для населения с 1 сентября есть

В Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) подтверждают факт существования постановлений о повышении цен на газ для населения с 1 сентября 2009 года, однако не могут уточнить исходных данных документов и параметров повышения.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью и международной координации НКРЭ.

«Документы были приняты 24 июля и сейчас проходят надлежащую процедуру регистрации», – сообщила агентству УНИАН заместитель начальника отдела Юлия НЕЧИПОРЕНКО.

В то же время она затруднилась уточнить исходные данные принятых постановлений, а также не смогла ответить, прошли ли они процедуру юстирования в Министерстве юстиции Украины.

«Начальник управления ценовой и тарифной политики нефтегазового комплекса (Виктор СЕМЕНЕЦ – УНИАН) сейчас в отпуске, а у председателя комиссии (Валерия КАЛЬЧЕНКО – УНИАН) целый день проходят совещания, поэтому сейчас это трудно уточнить», – сказала Ю.НЕЧИПОРЕНКО.

Напомним, во вторник, 25 августа, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе рабочей поездки в Ривненскую область заявила, что в этом году цена на газ для населения повышаться не будет.

«Не будет никаких повышений для населения», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 24 июля т.г. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) официально подтвердила, что повысила цены на газ для населения и предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ).

Согласно официальному сообщению, размещенному на сайте комиссии, НКРЭ, в частности, приняла решение о повышении на 20% розничных цен на природный газ для населения – с 1 сентября и предельного уровня цен на газ для ТКЭ – с 1 октября т.г.

Ранее, 23 июля, НКРЭ официально опровергла информацию о том, что 9 июля приняла решение о повышении тарифов на природный газ для населения и ТКЭ.

Согласно копиям постановлений комиссии от 9 июля, текстом которых располагает УНИАН, регулятор принял решение о повышении цен для населения в среднем на 20%.

Для населения розничные тарифы с 1 сентября составят:

для потребителей первой категории, которые используют не более 2,5 тыс. кубометров газа в год, при наличии газовых счетчиков – 58,03 коп. за 1 кубометр с учетом НДС, при отсутствии газовых счетчиков – 63,79 коп.;

для потребителей второй категории, которые потребляют не более 6 тыс. кубометров природного газа в год, при наличии газовых счетчиков – 87,84 коп. за 1 кубометр газа, при отсутствии счетчиков – 96,62 коп.;

для потребителей третьей категории, объем потребления природного газа которыми не будет превышает 12 тыс. кубометров в год, при наличии счетчика – 1 грн. 79,86 коп. за кубометр, при отсутствии счетчика – 1 грн. 97,78 коп.;

для потребителей четвертой категории, объемы потребления природного газа которыми будут превышать 12 тыс. кубометров в год, при наличии газового счетчика – 2 грн. 14,85 коп. за 1 кубометр, при отсутствии счетчика – 2 грн. 36,23 коп.